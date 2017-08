In Berlin-Tempelhof ist ein parkendes Auto explodiert und ausgebrannt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hat eine Zeugin in der Nacht von ihrem Balkon aus in der Gottlieb-Dunkel-Straße einen Wagen gesehen, der an das abgestellte Fahrzeug - einen nicht mehr fahrfähigen Ford - herangefahren sei. Danach seien zwei Unbekannte ausgestiegen, einer von ihnen soll die hintere Tür des parkenden Autos geöffnet und einen Gegenstand hineingeworfen haben. Die mutmaßlichen Täter konnten unerkannt flüchten. Es wird wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Auch in der Gemeinde Hoppegarten in Hönow ist in der Nacht ein Auto vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Feuerwehr kurz nach Mitternacht in den Schwarzen Weg gerufen. Verletzt wurde niemand. Am Montagvormittag waren Kriminaltechniker vor Ort, um die Brandursache des Volkswagens zu klären.