Nachdem in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) am Freitag die Leiche einer 61-jährigen Frau gefunden wurde, wird deutschlandweit nach einem 39-jährigen Tatverdächtigen gefahndet. Das sagte die Polizei dem rbb am Sonntag.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten die Leiche der Frau am Freitagabend auf dem Grundstück des Wohnhauses im Ortsteil Alt Ruppin entdeckt. Die Frau habe in dem Mehrfamilienhaus gewohnt. Sie soll am Donnerstagabend zusammen mit dem Tatverdächtigen auf dem Grundstück zusammengesessen haben. Dabei soll es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu dem Verbrechen gekommen sein. Die Hintergründe seien noch unklar. Die Polizei geht von einem Tötungsverbrechen aus.