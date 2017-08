Molotowcocktails auf Asylunterkunft in Kremmen

Zwei Molotowcoktails flogen Mitte April über den Zaun einer bewohnten Asylunterkunft in Kremmen. Einer der Sprengsätze entzündete sich. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Im Fall eines Brandanschlags auf ein bewohntes Asylbewerberheim in Kremmen im Kreis Oberhavel ist die Polizei möglicherweise ein Stück weitergekommen. Der Kremmener Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) soll am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung von einer Festnahme berichtet haben. Demnach hat die Polizei nach einer Hausdurchsuchung einen jungen Mann aus Kremmen festgenommen. Die Polizei bestätigte die Festnahme gegenüber dem rbb. Zuerst berichtete die Märkische Allgemeine Zeitung darüber.