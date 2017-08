Busse und Straßenbahnen in Berlin fahren auf einigen Strecken bald öfter als bisher. Ein verbessertes Angebot mit dichteren Takten, ausgedehnten Betriebszeiten oder verlängerten Routen soll in den nächsten Wochen und Monaten auf sechs Tram- sowie 14 Buslinien greifen. Dazu kommt mit dem X36 eine neue Expressbuslinie zwischen Rathaus Spandau und U-Bahnhof Haselhorst. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg hervor.

In der Antwort des Senats auf die parlamentarische Anfrage finden sich auch Details zur Anbindung des neuen Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld. Mit der Inbetriebnahme - ein Termin steht bisher nicht fest - seien "entsprechende Busmehrleistungen" vorgesehen: "Das Kernangebot werden Expressbusse (X7, X71) zwischen dem U-Bahnhof Rudow (U7) und dem Flughafen BER mit Zwischenhalt am alten Terminal Schönefeld bilden."



Die Linie X7 soll demnach solange im 5-Minuten-Takt verkehren, solange die U7 dichte Takte fährt. In Zeiten, in denen die U7 seltener verkehrt, soll auch das Busangebot auf diesen Takt ausgedünnt werden. Ergänzend ist eine Linie X71 im 20-Minuten-Takt geplant, durch die der Berliner Südwesten eine umsteigefreie Anbindung an den Flughafen erhält.