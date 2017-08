Charité Campus in Berlin-Steglitz

Im Universitätsklinikum Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz hat es am frühen Montagnachmittag gebrannt. Bei Bauarbeiten auf dem Dach des Bettenhauses waren mehrere Rollen Dämm-Material in Brand geraten.



Ein Arbeiter erlitt Verbrennungen, ein zweiter eine Rauchgasvergiftung. Patienten wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Nach Angaben der "B. Z." konnten nach dem Brand zunächst keine Operationen durchgeführt werden.