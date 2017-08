Die Berliner Feuerwehr hat wegen eines Unwetters am Donnerstagabend den Ausnahmezustand ausgerufen. Nach Angaben eines Sprechers wurden die Feuerwehrleute zu 190 wetterbedingten Einsätzen gerufen. Betroffen gewesen sei die südliche Hälfte Berlins. Straßen seien überspült worden und zahlreiche Bäume seien umgeknickt. Am S-Bahnhof Zehlendorf wurde die Unterführung überflutet, Busse wurden umgeleitet. Auch in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln ist nach heftigen Regenfällen eine S-Bahn-Unterführung überschwemmt worden.

Im Juni und Juli hatte es bereits mehrere schwere Unwetter in der Region gegeben. Innerhalb weniger Wochen rief die Berliner Feuerwehr zwei Mal den Ausnahmezustand aus.



Der gesamte Monat Juli galt als dreimal so nass wie sonst: In Berlin fielen 155 Liter pro Quadratmeter - damit war Berlin auch das nasseste Bundesland. In der international festgelegten Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 wurden durchschnittlich im Juli 53 Liter gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in seiner Monatsbilanz mitteilte.

Zusammen mit den starken Niederschlägen im Juni ist dieser Sommer schon jetzt fast so nass wie der Rekord-Regensommer 2011. Gleichzeitig war es im Juli besonders warm und einigermaßen sonnig: In dem Monat gab es über 210 Sonnenstunden bei durchschnittlich 18,8 Grad Celsius. Die Sollwerte liegen bei 224 Stunden Sonne und 18,3 Grad.