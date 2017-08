In Berlin und Brandenburg wird noch einmal intensiv nach Produkten gesucht, in denen mit Fipronil belastete Eier verarbeitet wurden. In Berlin sind die Veterinäre außerdem auf der Suche nach einer ganzen Lieferung von Eiern, die möglicherweise belastet sind.

Die Veterinärämter in den Bundesländern wollen in den kommenden Tagen intensiv Produkte untersuchen, in denen mit Fipronil belastete Eier verarbeitet sein könnten. Darauf haben sich die Länder bei einer gemeinsamen Konferenz am Dienstag geeinigt.

Die Kontrollen sollen sowohl stichprobenartig in Supermärkten als auch in Betrieben stattfinden, die eihaltige Produkte herstellen, sagte der Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz, Stefan Brux, rbb|24. In jedem Bundesland würden die entsprechenden Betriebe einer Kontrolle durch die Veterinärämter unterzogen. So solle überwacht werden, ob mit Fipronil belastete Eier über die Verarbeitung in Lebensmitteln in den Umlauf gekommen sein könnten.