16.08.17

Ruhe und Geduld sind nötig, wenn alte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden - allein schon um herauszufinden, was ihnen fehlt. Im Klinikum in Frankfurt (Oder) gibt es jetzt eine altersgerechte Akutversorgung - die erste ihrer Art in Deutschland. Von Marcus Gross

Von dem Stress in der Notaufnahme bekommt Erika Reinicke nichts mit. Die 95-Jährige sitzt entspannt auf dem weichgepolsterten Krankenstuhl und blättert in der Zeitung. Um sie herum Stille. Am Morgen wurde sie vom Pflegedienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie über Schmerzen im Bauchbereich geklagt hatte. In ihrem Handrücken steckt eine kleine Kanüle, an dem Ständer neben ihr hängt eine Infusion. Für Krankenpfleger André Schreyer ist sie an diesem Tag die zweite Patientin. "Hallo Frau Reinicke, wie geht es Ihnen denn jetzt?" In Deutschlands erster altersgerechter Notaufnahme im Klinikum Frankfurt (Oder) trägt Schreyer den Titel Geriatrischer Manager. Als er merkt, dass seine Patientin ihn nicht versteht, wiederholt er seine Frage mit ruhiger Stimme.



Nie mehr als sechs Patienten gleichzeitig

Während die Pflegekräfte in der Notaufnahme von einem Patienten zum anderen eilen, hat Schreyer Zeit, um sich ausführlich mit der älteren Dame zu beschäftigen. Bis zu vier Stunden können schon mal vergehen, bis er weiß, welche Beschwerden seine Patienten haben, sagt er. Viel Zeit, die im Krankenhausalltag sonst oft nicht zur Verfügung steht. "Mein Aufgabenbereich ist hier rauszukriegen, weswegen der Patient wirklich kommt", sagt Schreyer. Viele kämen mit sehr allgemeinen Symptomen wie etwa Unwohlsein. "Aber Unwohlsein kann vieles bedeuten, gerade bei den älteren Patienten." Zuhören und Vertrauen aufbauen ist der Anfang einer guten Behandlung, das weiß Schreyer aus Erfahrung. Insbesondere ältere Menschen würden beim Arzt Scheu empfinden und würden nur nach und nach mit der Sprache rausrücken. In der Alters-Unit werden nie mehr als sechs Patienten gleichzeitig betreut, untersucht und versorgt. Auf die Gestaltung der Behandlungsräume wurde viel Wert gelegt. Die Patienten sollen sich hier wohlfühlen. Die Wände sind mit Blumenbildern dekoriert, die dezente Farbgebung sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

7.000 Patienten über 75 Jahren pro Jahr

Nur bei einem Gespräch belässt es Schreyer allerdings nicht. Er beobachtet seine Patienten auch ganz genau. Schaut, wie sie sich bewegen und wie präsent sie sind. Das Personal der Alters-Unit ist für den Umgang mit Senioren speziell geschult, physio- und psychologische Merkmale werden erfasst. Schreyer veranlasst ein EKG für Frau Reinicke, später einen Seh- und einen Hörtest. Auch der Urin wird untersucht. "Viele ältere Menschen, die hierherkommen, leiden unter einem Harnwegsinfekt", sagt der Pfleger. Etwa 7.000 Patienten über 75 Jahre wurden im vergangenen Jahr in der Alters-Unit versorgt. Hinter der Schiebetür, die den Raum von der konventionellen Notaufnahme trennt, beginnt der normale Krankenhausalltag. In der Notaufnahme müssen Opfer von lebensbedrohlichen Unfällen und Menschen mit leichten Erkrankungen versorgt werden - Wartezeiten sind hier unvermeidlich. Ärzte hasten über Gänge, Patienten sitzen in den Wartebreichen. Dazwischen sorgt das Hygienepersonal für Sauberkeit. Für ältere Menschen bedeutet so eine Umgebung Stress, sagt Chefärztin Petra Wilke. Sie leitet die Zentrale Notaufnahme und ist gleichzeitig Hauptprojektleiterin der Alters Unit. "Allein in der Rettungsstelle versorgen wir im Jahr 32.000 Patienten, und wir wollten die älteren Patienten in eine ruhige Umgebung bringen", sagt Wilke. "Gerade ältere Menschen leiden zusätzlich an einem hektischen Umfeld."

Brauchen die Patienten eventuell auch Unterstützung zu Hause?

In der Alters-Unit wird Klaus Ahn hinter einem Sichtschutz untersucht. Der 68-Jährige klagt über starke Rückschmerzen. Hier kann er während der Untersuchung in einem Bett liegen, auch diese Möglichkeit gibt es in der neuen Notaufnahme. "Seit wann haben Sie Rückenschmerzen? Können Sie mir noch mal genau beschreiben wo es wehtut?" Oberarzt Christian von Lengerken fragt bei älteren Patienten ganz genau nach. Klaus Ahn zeigt auf die schmerzende Stelle auf seinem Rücken. Er ist froh darüber, nicht im Warteraum sitzen zu müssen. "Die haben hier für mich eine Möglichkeit gefunden, obwohl viel zu tun ist, besser geht es nicht", sagt er. Auf der Station sollen Ärzte und Pfleger möglichst individuell auf die Patienten eingehen können. "Wir setzen uns auch mit den Angehörigen in Kontakt und fragen, ob zu Hause Hilfe vorhanden ist", erklärt Chefärztin Petra Wilke. Durch solche Gespräche, können die Ärzte besser einschätzen, ob die Patienten möglicherweise zusätzliche Hilfe brauchen; ob etwa Besuche vom Pflegedienst sinnvoll wären oder, ob die Patienten Unterstützung beim Beantragen eines Pflegegrades benötigen. Als nächstes ist die 95-jährige Erika Reinicke für die Untersuchung an der Reihe. Die ältere Dame sitzt nach wie vor entspannt in ihrem Sessel. Das Krankhaus hofft, dass durch die Alters-Unit in der Notaufnahme Krankheiten rechtzeitig erkannt und Folgebehandlungen vermieden werden können.