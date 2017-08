Die Leiche einer 61-jährigen Frau haben Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gefunden. Die Tote sei am Freitagabend auf dem Grundstück des Wohnhauses im Ortsteil Alt Ruppin entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau habe in dem Mehrfamilienhaus gewohnt.

Da die Polizei ein Tötungsdelikt vermutet, ermittelten die Staatsanwaltschaft Neuruppin und eine Mordkommission. Kriminalbeamte und Spurensicherung waren am Samstagvormittag auf dem Grundstück im Einsatz. Weitere Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden, sagte Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. "Dabei geht es um Täterwissen." Möglicherweise werde es im Laufe des Samstags weitere Informationen geben.