Aktion "Refill Berlin" gegen Plastikmüll - So gut funktioniert die Aktion für freies Leitungswasser

14.08.17 | 08:30 Uhr

Wasser aus dem Supermarkt? Eine Verschwendung! Jedenfalls sehen das die Initiatoren der Aktion "Refill Berlin" so. Sie haben Läden und Büros mobilisiert: Jeder soll seine Trinkflasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen können. Funktioniert das? Ein Selbstversuch von Kim Neubauer

Feierabendverkehr auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Die Straße ist verstopft, Busse hupen und die Menschen drängen sich vor Gemüse- und Dönerläden. Obwohl die Sonne schon tief steht, ist die Luft stickig, denn tagsüber waren es fast 30 Grad. Der typische Weg, um jetzt schnell den Durst zu stillen, würde in einen Späti führen. Mit seinen großen Kühlschränken und der endlosen Getränkeauswahl: Wasser gibt's in Glas- und Plastikflaschen, mit und ohne Sprudel, aus Frankreich, Fidji oder eben Berlin. Aber Durstlöschen geht auch anders, wie das Projekt "Refill Berlin" verspricht. Deshalb betrete ich vollbepackt mit vielen großen und kleinen Wasserflaschen ein Blumengeschäft an der Ecke Jansastraße, das ich vorher auf der interaktiven Karte des Projekts im Internet gefunden habe.

Mehr zum Thema Projekt Refill Berlin - Neuköllner Verein wirbt für kostenlose Trinkwasserstationen In Berlin können sich Durstige künftig in einigen Cafés und Geschäften kostenlos Trinkwasser nachfüllen lassen.

Das Konzept: Immer eine leere Flasche dabei haben

Es ist kurz vor Ladenschluss und drei Menschen stehen in dem Blumenladen auf der Sonnenallee 51 vor mir am Tresen, um sich einen Strauß zusammenstellen zu lassen. Als ich an der Reihe bin, frage ich nicht nach einem Blumenbouquet, sondern deute ein bisschen fragend auf meine leere Wasserflasche. Der Mann nickt, lächelt und sagt: "Aber selbstverständlich, natürlich gern" und verschwindet in einem Hinterraum. Nach kurzer Zeit hält er mir die Flasche hin, die nun randvoll mit Berliner Leitungswasser gefüllt ist. Für mich waren das drei Minuten investierte Wartezeit und ein gratis Getränk. Für den Blumenladenbesitzer Dirk Weyer war es nicht unbedingt ein Geschäft. Trotzdem sagt er: "Ich finde die Aktion sehr sinnvoll und wer Wartezeit mitbringt, bekommt auch so viel Wasser, wie er möchte." Für ihn passe das gratis Leitungswasser ins Konzept des Ladens, denn er verkaufe sowieso auch Kaffee. Aber extra kaufen müsse deswegen niemand etwas.

Berliner Leitungswasser hat gute Qualität

Das Projekt "Refill" ist in diesem Frühjahr in Hamburg gestartet und wurde von Webdesignerin Stephanie Wiermann ins Leben gerufen. Ziel ist es, kostenlos Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und Plastikmüll zu vermeiden. Mit der gleichen Vision haben die Berliner Wasserbetriebe, der Kreuzberger Supermarkt Original Unverpackt und der Neuköllner Verein a tip:tap die Aktion nach Berlin geholt. "In Deutschland und auch in Berlin hat das Leitungswasser eine super Qualität. Es ist unnötig, dass wir Wasser in Flaschen kaufen, das extra abgefüllt und aus anderen Ländern zu uns geschippert wurde", erklärt Lena Ganssmann, eine der Organisatorinnen des Berliner Projekts. Seit Wochen zieht sie nun schon durch die Stadt und versucht Restaurants, Büros und Läden zu motivieren, bei "Refill Berlin" mitzumachen. Die müssen nur einen Wasserhahn und feste Öffnungszeiten haben, dann bekommen sie einen der blau-weißen Aufkleber der Aktion und können ihn als Erkennungszeichen an der Tür oder am Schaufenster befestigen. Inzwischen sind 65 Läden dabei, hinzu kommen 40 freie Trinkbrunnen, die es in der Stadt gibt.

Refill-Karte: Aus Refill Hamburg ist eine bundesweite Aktion geworden

Eine Aktion gegen Plastikmüll

Die Organisatoren wollen aber nicht nur den Gebrauch des regionalen Berliner Leitungswassers fördern, sondern haben auch den Umweltschutz im Hinterkopf. "'Refill' kommt aus der Zero-Waste-Bewegung, also kein Müll. Darum geht's am meisten", sagt Lena und zeigt auf ihre rote, zusammenfaltbare Trinkflasche, die sie immer in ihrer Tasche mit sich herumträgt. Statt jeden Tag mehrere neue Plastikflaschen im Supermarkt zu kaufen, benutzt sie ihre eigene Flasche immer wieder.

Der Aufkleber klebt an Schaufenstern von Läden, wo Passanten gratis Leitungswasser abzapfen können.

Mit dem Umweltaspekt hat die Aktion auch Anke Bade überzeugt, die im Radio von "Refill Berlin" gehört hat. Sie arbeitet in einer Neuköllner Apotheke in der Herrfurthstraße und hat ihre Chefin gebeten, das Geschäft für das Wasserprojekt anmelden zu dürfen. "Ich bin erschrocken, wie viel Müll in diesem schönen Kiez schon früh am Morgen herumliegt. Von der Pizzaverpackung bis zur Plastikflasche ist alles dabei", sagt sie. Deshalb wolle sie möglichst vielen Kunden Leitungswasser in mitgebrachte Flaschen abfüllen. Auch in der Apotheke bekomme ich so viel Wasser, wie ich möchte: fünf große 1,5 Liter Flaschen. "Ich frage immer nach, wofür die Leute die Menge brauchen. Aber wenn es große Gruppen sind und ich Zeit habe, ist das gar kein Problem", erklärt die Apothekenmitarbeiterin und lacht. Sie berichtet mir von mehreren Personen, die sich seit Beginn der Aktion Wasser in der Apotheke abgeholt haben. Vorher sei nie jemand gekommen, um nach Wasser zu fragen, sondern erst seit das Geschäft den Refill-Aufkleber am Schaufenster hat und im Internet auf der Karte zu finden ist.

Mehr zum Thema bei Fritz Das FritzWasser-Quiz Testet Euer Wasserwissen!

65 Läden sind dabei, viele in Kreuzberg und Neukölln

Obwohl es die "Refill"-Aktion erst seit Anfang Juli in Berlin gibt, nutzen also schon einige Berliner die Aktion und zapfen sich Wasser ab. Allerdings gibt es noch nicht flächendeckend in der ganzen Stadt Geschäfte, die beim Projekt dabei sind. Spontan, in einem beliebigen Teil Stadt, an einem teilnehmenden Laden vorbeilaufen und sich schnell Wasser holen? Eher unwahrscheinlich. Das weiß auch Mitorganisatorin Lena: "In Kreuzberg haben wir inzwischen eine gute 'Refill'-Dichte, da könnte man einen heißen Sommertag gut überstehen. Aber wir wünschen uns, dass das in allen Berliner Bezirken möglich ist." Bis es soweit ist, können sich Menschen, die bei der Aktion mitmachen wollen, vorher genau im Internet informieren, an welchen Stellen und zu welcher Uhrzeit sie gratis Leitungswasser bekommen können.

Sendung: Fritz | 10.08.2017 | 06:40 Uhr