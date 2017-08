In Berlin-Steglitz ist am Donnerstagmorgen eine Fußgängerin beim Überqueren einer grünen Ampel von einem Lkw überfahren worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die 88-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus und erlag dort wenig später ihren schweren Verletzungen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 56-jährige Lkw-Fahrer von der Bismarckstraße rechts in den Steglitzer Damm abgebogen sein und dabei die Fußgängerin übersehen haben. Vom Lastwagen erfasst sei die Frau zu Boden gefallen und anschließend überrollt worden. Der Fahrer erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.