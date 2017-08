Gezielte Suche nach Fipronil in Supermärkten der Region

In Berlin und Brandenburg wird noch einmal intensiv nach Produkten gesucht, in denen mit Fipronil belastete Eier verarbeitet wurden. In Berlin sind die Veterinäre außerdem auf der Suche nach einer ganzen Lieferung von Eiern, die möglicherweise belastet sind.