Auf der A 24 bei Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) ist am späten Montagabend ein mit Salpetersäure beladener Laster leckgeschlagen. Die Feuerwehr musste Anwohner evakuieren, die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt.

Teile der Ortschaft Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) sind in der Nacht zum Dienstag wegen eines leckgeschlagenen Gefahrguttransporters evakuiert worden. Betroffen waren etwa 50 Menschen in umliegenden Häusern.

Der mit zwölf Tonnen Salpetersäure beladene Laster steht auf der Autobahn 24 an der Raststätte Walsleben in Richtung Hamburg. Die Autobahn ist zwischen Neuruppin und Herzsprung in beide Richtungen gesperrt.