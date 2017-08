Eine 66 Jahre alte Frau ist in Guben in Südbrandenburg (Spree-Neiße) getötet worden. Die Mordkommission der Polizei und die Staatsanwaltschaft Cottbus ermitteln, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Ihr 41 Jahre alter Sohn gilt als tatverdächtig. Er wurde festgenommen. Die "Lausitzer Rundschau" hatte zuerst berichtet.



Anwohner hatten am späten Montagabend gegen 23 Uhr wegen des Verdachts auf eine Gewalttat die Polizei gerufen. Da niemand die Wohnungstür öffnete, verschaffte die Feuerwehr den Polizeibeamten Zugang zu dem Mehrfamilienhaus.