Der Gubener Marko Steidel wollte nichts sehnlicher, als Apfelkönig seiner Heimatstadt zu werden. Doch in der Abstimmung scheiterte er, man krönte eine andere - am Dienstag zieht Steidel in Guben vor Gericht.

Das Volk versagte ihm die Krone, nun fordert Marko Steidel Gerechtigkeit. "Wenn sie mich dieses Jahr nicht ranlassen, will ich 20.000 Euro dafür", sagt er. Genauer gesagt sind es sogar 25.000 Euro, diese Summe verlangt der Mann aus dem Gubener Vorort Schenkendöbern als Schadensersatz. Am Dienstagvormittag muss das Amtsgericht in Guben sich mit der Angelegenheit beschäftigen: dem Streit um die Wahl zur Apfelkönigin.

Seit 1995 wird dieses Ehrenamt jedes Jahr Anfang September auf dem städtischen Appelfest verliehen, bislang immer an eine Frau. Die Königin stehe für die Tradition des Obstbaus in der Region, informiert der Tourismusverein, auch wenn es in Guben gar keine Apfelplantagen mehr gibt. Sie vertritt Guben und seine Umgebung in ganz Deutschland.