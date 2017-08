Viele Autofahrer machen sich in Brandenburg nach einem Unfall einfach aus dem Staub. Im vergangenen Jahr beging bei etwa jedem fünften Unfall einer der Beteiligten Fahrerflucht. Damit liegt Brandenburg weit über dem Bundesdurchschnitt. Bundesweit flüchtete im vergangenen Jahr etwa bei jedem zehnten Unfall (10,6 Prozent) ein Beteiligter.

In der überwiegenden Zahl der Fälle handele es sich um kleinere Blechschäden innerhalb geschlossener Ortschaften, sagte der Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, auf Anfrage. Im vergangenen Jahr gab es nach der amtlichen Statistik in Brandenburg 82.611 Verkehrsunfälle. In 16.701 Fällen fuhr einer der Beteiligten unerlaubt davon.