Nach dem Tod einer 61-Jährigen in Neuruppin sitzt der mutmaßliche Mörder in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 39 Jahre alten Mieter der Frau sei am Dienstag in Neuruppin verkündet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



Der international gesuchte Verdächtige hatte sich am Vortag in Begleitung eines Anwalts selbst bei der Polizei in Eberswalde gemeldet.