15 Flaggen aller Bundesländer hängen am Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg - nur die von Hessen fehlt. Der Bezirk will dafür kein Geld ausgeben und hat sogar eine zweite Bremen-Flagge aufgehängt. Nun hilft Hessen und kann sich einen BER-Witz nicht verkneifen.

Hessen will in Berlin Flagge zeigen: Weil auf einem Platz in der Hauptstadt die hessische Landesfahne fehlt und bislang nicht ersetzt wurde, will die Landesregierung in Wiesbaden aushelfen. Die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich (CDU), hat sich der Sache angenommen.



"In diesem Fall greifen wir Berlin gern unter die Arme und stellen eine hessische Flagge zur Verfügung. Und wenn der neue Flughafen mal eröffnet wird, dann stiften wir gerne auch eine zweite", sagte Puttrich am Dienstag in Wiesbaden.