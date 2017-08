Video: Abendschau | 31.07. 2017 | Kerstin Breinig

Meteorologen warnen vor Unwettern - Jetzt wird es heiß und schwül - und dann donnert's

01.08.17 | 09:24 Uhr

Berlin und Brandenburg drohen erneut Unwetter. Nachdem am Vormittag einzelne Gewitter über die Region zogen, steigen die Temperaturen: In der Lausitz wird mit bis zu 35 Grad gerechnet. Ab dem Nachmittag setzen dann Starkregen, Hagel und Sturmböen ein.

Berlin und Brandenburg müssen am Dienstag wieder mit Unwettern rechnen. Schon am Morgen zogen einzelne Gewitter über die Region. Ab dem Nachmittag und bis in die Nacht hinein besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für lokale Unwetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Berliner Raum kann es ab dem Abend schwere Gewitter geben.



Es müsse mit Starkregen, Hagel, Sturm und teils auch Orkanböen gerechnet werden. Örtlich können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Im Laufe des Tages wird es aber erstmal heiß und schwül. Besonders im südlichen Brandenburg, etwa in Cottbus, wird mit Temperaturen bis zu 35 Grad gerechnet. In Berlin sollen es um die 30 Grad werden. Und so sehen laut Meteogroup die nächsten Tage in der Region aus: Am Mittwoch heiter bis wolkig und nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 28 Grad. Donnerstag dann wieder Schauer und Gewitter möglich, dabei sommerlich warm bis heiß und schwül.

Frist für Soforthilfe endet

Wer nach den schweren Regenfällen der vergangenen Wochen im Kreis Oberhavel Schäden an und in seinem Haus hat, der konnte nur bis Montag Antrag auf Soforthilfe stellen. Eine weitere Frist läuft aber noch bis Ende Oktober, wie Ronny Wappler, Sprecher des Landrates, dem rbb sagte. Dinge, die etwas mehr Zeit bräuchten, etwa Schäden aufnehmen und Rechnungen zusammensuchen, müssten aber nicht sofort geltend gemacht werden. Die Betroffenen hätten noch bis zum 31. Oktober Zeit, einen Antrag zu stellen, sagte Wappler der rbb-Welle Antenne Brandenburg. Eine Mitarbeiterin im Landrat kümmere sich speziell um die Unwetterschäden und könne den Betroffenen beim Angeben der Schäden helfen. Aufgrund des starken Regens im Juli musste die Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) zwei Mal innerhalb eines Monats gegen Überflutungen kämpfen.

Berliner Juli nass und warm

Der Juli in Berlin gilt als dreimal so nass wie sonst: In Berlin fielen 155 Liter pro Quadratmeter - damit war Berlin auch das nasseste Bundesland. In der international festgelegten Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 wurden durchschnittlich im Juli 53 Liter gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in seiner Monatsbilanz mitteilte. Schuld daran sind vor allem die schweren Unwetter in den vergangenen Wochen. Innerhalb weniger Wochen rief die Berliner Feuerwehr zwei Mal den Ausnahmezustand aus. Zusammen mit den starken Niederschlägen im Juni ist dieser Sommer schon jetzt fast so nass wie der Rekord-Regensommer 2011. Gleichzeitig war es im Juli besonders warm und einigermaßen sonnig: In dem Monat gab es über 210 Sonnenstunden bei durchschnittlich 18,8 Grad Celsius. Die Sollwerte liegen bei 224 Stunden Sonne und 18,3 Grad.

Brandenburg: Juni Rekordmonat

In Brandenburg ist im Juni mehr als doppelt so viel Regen runtergekommen wie normal. Hier waren es 120 Liter pro Quadratmeter.

Zum Start in den August bleibt es erst einmal warm: Der DWD rechnet für Dienstag mit rund 30 Grad bis zu 35 Grad in der Region. Es werde eine Gewitterpause geben. In der Nacht zu Mittwoch und in den kommenden Nächten werden dann erneut Gewitter mit Starkregen, Orkanböen und Hagel erwartet.