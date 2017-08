bunter Rheinländer Mittwoch, 16.08.2017 | 18:58 Uhr

Mein Großonkel wohnte bis 2002 am Kaiserdamm/Ecke A100 in einem Hinterhaus, alle Fenster gingen in den Hof.

Einen so leisen Ort wie in dieser Altbau-Wohnung gab es öfter.