Kira Berlin-Pankow Samstag, 12.08.2017 | 12:36 Uhr

Das macht logisch doch gar keinen Sinn. Über Englisch(!) sprechende Kellner klagen, aber etwas von Zuwanderung reden, die nur gelingen kann, wenn alle Einwanderer Deutsch sprechen?! Als wenn die in Restaurants oder Cafés gingen, in denen man auf Englisch bedient wird... Das ist doch wohl eher eine Touristensache. Und wer in einer Touristengegend ins Café geht, sollte sich nicht wundern, dass ausländische Gäste dort auf Englisch (oder manchmal auch Französisch oder Italienisch) bedient werden. Das ist doch in allen Ländern normal, wenn ich in Kopenhagen im Hafenviertel ins Restaurant gehe, werde ich auch nicht auf Dänisch angesprochen, sondern auf Englisch, sobald erkannt wird, dass ich Reisende bin! Was wäre denn die Lösung? Krampfhaft als Kellner den japanischen oder portugiesischen Gast auf Deutsch zuschwallen, obwohl er kein Wort versteht? Schlimm genug, dass wenige Busfahrer hier gut Englisch sprechen und es daher zB in den Flughafenlinien immer wieder Kommunikationsprobleme gibt.