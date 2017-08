CDU-Politiker genervt von englischsprachigen Kellnern - Jens Spahn is not amused - also "nicht erfreut"

12.08.17 | 18:54 Uhr

Berlin ist beliebt bei ausländischen Touristen und jungen Expats. Da kann es schon mal sein, dass Kellner in einem Restaurant gar kein Deutsch können. Das nervt so manchen in Berlin - auch den CDU-Politiker Jens Spahn. Auf Twitter kriegt er dafür Pfeffer.

Der CDU-Politiker Jens Spahn ist genervt davon, dass er in der immer internationaler werdenden Hauptstadt Berlin mit der deutschen Sprache bisweilen nicht mehr weiter kommt. "Mir geht es zunehmend auf den Zwirn, dass in manchen Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch spricht", sagte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und weiter: "Auf so eine Schnapsidee käme in Paris sicher niemand."

CDU-Politiker Jens Spahn

Vor allem in beliebten Vierteln wie Neukölln, Mitte und Kreuzberg ist Englisch nicht wegzudenken: viel Zuzug, viele Touris und englischsprachige Neuberliner. Der 37-jährige Spahn findet generell, also auch über die Gruppe von Kellnern hinaus, dass in Deutschland das Zusammenleben nur gelingen könne, wenn alle auch Deutsch sprechen. "Das sollten und dürfen wir von jedem Zuwanderer erwarten."

Deutsche Politiker geben Spahn Senf und Pfeffer auf Twitter

Das Thema scheint auch den ein oder anderen Politiker zu beschäftigen. Zumindest gibt Spahn ihnen eine Steilvorlage, sich wiederum über ihn aufzuregen. Die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Juliane Seifert, verschlägt es gleich die deutsche Sprache. Auf Englisch twittert sie ironisch, wie "leid ihr der Arme" täte. Der Rheinländische FDP-Chef Volker Wissing gibt noch mehr Kante, in dem er fragt, wie viele Kellner wohl von Spahn genervt seien. Grünen-Bundestagsvorsitzender Volker Beck gibt sich etwas sachlicher. Er ist der Meinung, Spahn könne Deutsch sprechen oder lernen zwar von jedem Zuwanderer erwarten, aber nicht von jedem Touristen.

Auf die Kommentare seiner Kollegen reagierte Spahn mit einer Idee für ein Buch: "Pseudo-Erregung bei Twitter für Fortgeschrittene."

Und von den Grünen aus Münster, genauer gesagt von Gunnar Risse, kommt der Gegenvorschlag für einen Buchtitel: "Ansichten eines Trolls".