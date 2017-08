Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, liegen keine Haftgründe wie Flucht- oder Verdunklungsgefahr vor. Die Ermittlungen liefen.

Die 17-Jährigen hatten sich am Dienstag in Begleitung ihrer Rechtsanwälte der Polizei gestellt. Der Name eines vierten Jugendlichen sei der Polizei bekannt. Er soll sich zwar nicht direkt an der Tat beteiligt haben, war aber auch nicht eingeschritten.

Die Polizei hatte in der vergangenen Woche Bilder aus einer Überwachungskamera von mehreren Jugendlichen veröffentlicht, die im Mai den Obdachlosen geschlagen und getreten hatten.

Sendung: Abendschau, 09.08.2017, 19:30 Uhr