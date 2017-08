Audio: Inforadio | 08.08.2017 | Sabine Tzitschke

Freispruch rechtens - Keine Revision im Prozess um Kindstod vor 43 Jahren

08.08.17 | 19:04

Der Freispruch gegen eine 75-Jährige aus Schwedt ist rechtens. Die Frau, die heute in Göttingen lebt, muss sich nicht mehr vor Gericht wegen des Vorwurfs des Mordes an ihrem damals 8 Jahre alten Sohn verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg hat am Dienstag eine Überprüfung des Urteils des Landgerichts Neuruppin abgelehnt.

Urteil des Landgerichts Neuruppin nicht "lückenhaft"

Nach dem Freispruch der Frau im Oktober 2016 hatten die zuständigen Staatsanwälte in Frankfurt (Oder) eine Revision des Verfahrens beim Bundesgerichtshof angestrebt. Sie waren davon überzeugt, dass die Frau ihren Sohn am 5. November 1974 mit Hilfe eines Küchengasherdes umgebracht hat. Im Plädoyer hieß es, sie sei des Jungen überdrüssig gewesen. Die Obduktion des Kindes hatte einen Kohlenmonoxidgehalt im Blut von 74 Prozent ergeben. Er war in seinem Kinderzimmer tot aufgefunden worden. Doch die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg sieht den Kriminalfall anders. Für die Juristen in Brandenburg an der Havel ist das Urteil des Landgerichts Neuruppin "weder lückenhaft noch widersprüchlich". Der Freispruch der Mutter sei, so ein Sprecher, "gut geschrieben und nicht angreifbar". Zumal der Bundesgerichtshof nicht in eine erneute Beweisaufnahme eintreten würde, erklärte Oberstaatsanwalt Jörg Wagner dem rbb, sondern nur "nach Rechtsfehlern schaut". "Diese hätte man nach genauer Prüfung des Urteils nicht gefunden", so Wagner.

Anonyme Anzeige führte zu Ermittlungen gegen Mutter

Zu DDR-Zeiten war das Todesermittlungsverfahren aus unbekannten Gründen eingestellt worden. Aufgrund einer anonymen Anzeige im Jahr 2009 kam es zur Wiederaufnahme. Hinderlich in dem Mammutprozess war, dass Ermittlungsakten zum Tod des Jungen aus DDR-Zeiten bis heute verschwunden sind. Auch Oberstaatsanwalt Wagner hatte sich an der Suche nach den Akten in seiner Behörde beteiligt. Dass der Mordprozess gegen die Mutter des Jungen mehr als 40 Jahre später überhaupt stattfinden konnte, ist auch auf eine spezielle Regelung im Einigungsvertrag zwischen der DDR und der BRD zurückzuführen. Denn Mord wäre in der DDR nach 25 Jahren verjährt.