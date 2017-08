Lebenslange Haft für Mord an Geschäftspartner

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, doch das Potsdamer Landgericht urteilte: Lebenslang. Der zuständige Richter sah es als erwiesen an, dass der 60-jährige Angeklagte seinen langjährigen Geschäftspartner aus Habgier erschoss.

Ein 60-Jähriger, der vor acht Jahren in Tschechien seinen Geschäftspartner in einem Waldstück erschossen haben soll, muss lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Potsdam verurteilte ihn am Freitag wegen Mordes, Betrugs und Untreue. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Nach Überzeugung der Anklage hat der 60-Jährige seinen langjährigen Geschäftspartner aus Habgier ermordet. Der Angeklagte, vollkommen überschuldet, habe den 55-Jährigen, einen Millionenerben aus Glindow, aus Habgier ermordet, sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter.