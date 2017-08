2.700 Euro muss ein Lkw-Fahrer zahlen, der in Berlin-Neukölln beim Abbiegen eine Radfahrerin tödlich verletzt hat. Eine minimale Unachtsamkeit habe die Tragödie ausgelöst, so die Richter des Amtsgerichts Tiergarten.

Ein Lkw-Fahrer muss eine Geldstrafe von 2.700 Euro zahlen, weil er beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen und überrollt hat. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten verurteilte am Mittwoch den Mann wegen fahrlässiger Tötung. Durch eine minimale Unachtsamkeit sei es zu einer Tragödie gekommen, so die Richter.



Die 76 Jahre alte Radfahrerin war bei dem Unfall in Neukölln im November vergangenen Jahres so schwer verletzt worden, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Der Angeklagte sagte vor Gericht, er habe die Frau nicht gesehen, obwohl er langsam gefahren sei. Es tue ihm unendlich leid.

Ungewöhnlich sind Geldstrafen bei fahrlässiger Tötung nicht: In einem ähnlichen Fall wurde im Dezember 2015 ein Lkw-Fahrer zu 2.800 Euro Strafe verurteilt. Das Gericht bewertete seine Schuld strafrechtlich als gering.