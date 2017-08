Mehr als 40 Feuerwehrleute haben in Berlin-Köpenick einen brennenden Lkw gelöscht. Als die Feuerwehr in der Lindenstraße eintraf, stand der Lkw schon voll in Flammen. Weil der Laster drei Tonnen Akkus geladen hatte, konnte die Feuerwehr nicht einfach mit Wasser löschen, sondern nur mit so genannten Sonderlöschmitteln.

Mehrere Straßenbahnlinien konnten nicht fahren, weil der Strom abgeschaltet werden musste. Die Lindenstraße wurde bis zur Rudolf-Rühl-Straße in beide Richtungen gesperrt. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, die Bergung der Lkw-Ladung könne noch einige Stunden dauern. Autofahrer sollten den Bereich besser umfahren.

Laut Polizei hatte der Fahrer am Vormittag mitten im Straßenverkehr das Feuer an seinem Fahrzeug entdeckt. Brandursache sei ein technischer Defekt. Der Fahrer und drei Anwohner aus einem benachbarten Wohnhaus wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht.