Notarztwagen kracht in Berlin in einen Pkw

An der Kreuzung Friedrich-/Mohrenstraße in Berlin-Mitte ist es am Mittwochnachmittag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Frau gestorben ist.

Wie die Polizei dem rbb mitteilte, sei ein Notarztwagen der Berliner Feuerwehr in einen Pkw gekracht. Der Pkw prallte auf den benachbarten Gehweg und erfasste eine Passantin. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Wie die Berliner Feuerwehr dem rbb mitteilte, handelt es sich bei der Frau um eine Touristin, die mit ihrem Mann an der Kreuzung gestanden hatte. Sie soll über 60 Jahre alt sein, so Feuerwehrsprecher Gerling. Der Notarztwagen sei mit Sonderrechten unterwegs gewesen, hieß es. Zum Unfallhergang konnte er nichts sagen. Die Polizei ermittele.