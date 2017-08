Ab 20:37 Uhr auch in Berlin und Brandenburg - Gute Bedingungen für Mondfinsternis-Fans

07.08.17 | 08:18 Uhr

Sternengucker kommen in den kommenden Nächten auf ihre Kosten: Am Montagabend gibt es eine partielle Mondfinsternis - das Wetter spielt zum Glück mit. Und kurz danach steht schon das nächste Highlight an.



Die partielle Mondfinsternis am Montag wird sich von Berlin und Brandenburg aus besonders gut beobachten lassen. Zwar ist von Deutschland aus nur die zweite Phase der Mondfinsternis zu sehen: Wenn hier der Mond gegen 20.45 Uhr aufgeht, ist das Maximum bereits vorbei. Wer den teilweise verdunkelten Mond sehen will, sollte gleich bei Mondaufgang zum Himmel schauen. Und hier ist im Vorteil, wer weiter im Osten wohnt: Denn während der Mond in Köln beispielsweise erst um 20.58 Uhr aufgeht, können Berliner schon um 20.37 Uhr die partielle Mondfinsternis bestaunen. Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond etwa in einer Reihe. Um 21.19 Uhr endet der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde. Danach befindet sich der Mond noch eine Zeit in deren Halbschatten, was kaum erkennbar ist. Er ist dann auf einer Seite nur etwas weniger hell.



Hoch Katja bringt ruhige Sommertage

Voraussetzung für eine gute Sicht ist natürlich, dass das Wetter mitspielt - und hier sind die Meteorologen sehr optimistisch für Berlin und Brandenburg. "Es sieht wirklich gut aus!", sagt Ronny Büttner von der MeteoGroup zu rbb24. "Bis Dienstag haben wir hier in der Region dank Hoch Katja absolute Ruhe." Niederschläge oder nennenswerte Bewölkung gebe es nicht.

"Am Montag erwartet uns ein sehr schöner Sommertag mit Temperaturen von 23 bis 26 Grad mit nur wenigen Quellwolken", sagt Büttner. In der Nacht zu Dienstag, wenn der Mond teilweise verdeckt ist, können die Temperaturen zwar auf frische zehn bis 14 Grad absinken, der Grund dafür ist aber erfreulich: Der Himmel ist klar, der Blick auf den Mond also frei.



Die Perseiden kommen!

Hobby-Astronomen und andere Himmels-Interessierte können sich aber noch auf ein anderes Highlight freuen, weiß Meteorologe Büttner: "Wir sind im Sternschnuppen-Monat August, die Perseiden kommen!" Der Höhepunkt sei zwar erst am 13. August, aber schon jetzt lasse sich nachts die eine oder andere Sternschnuppe bewundern. Auch dafür ist die Wetterlage günstig. Der Dienstag werde ebenso freundlich wie der Montag, sagt Büttner, aber mit Temperaturen um die 29 Grad sogar noch etwas wärmer. In der Nacht zu Mittwoch steige landesweit die Schauergefahr, dafür komme dann aber bei Temperaturen von 23 bis 27 Grad auch am Mittwoch tagsüber wieder die Sonne zum Vorschein. "Bis Donnerstag erwartet uns also bestes Sommerwetter, da gibt es nix zu meckern." Sonnige Tage und weitgehend trockene Nächte: "Sternengucker kommen wahrlich auf ihre Kosten", verspricht Büttner. Und wer die verhältnismäßige kurze Zeit verpasst, in der am Montagabend der Mond teilweise verdeckt ist, muss nicht allzu enttäuscht sein: Die nächste Mondfinsternis steht schon im kommenden Jahr an - dann sogar eine totale.