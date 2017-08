Perseidenregen am Wochenende - Viele Sternschnuppen wohl nicht zu sehen

09.08.17 | 18:51 Uhr

Der August gilt als Sternschnuppen-Monat schlechthin. Seinen Höhepunkt erreicht der Perseidenregen in der kommenden Nacht von Samstag zu Sonntag. Doch viele Wolken und ein heller Mond könnten das Naturschauspiel für Astronomie-Fans beeinträchtigen.

Es ist der Sommer der fiesen Niederschläge: Selbst der Perseiden-Regen zieht in diesem Jahr zur Unzeit über den Sommerhimmel. Eigentlich ist der alljährliche Sternschnuppenschwarm einer der Höhepunkte des Astronomie-Jahrs, doch diesmal werden die von manchem sehnsüchtig erwarteten Augustmeteore ganz einfach nicht zu sehen sein. Schuld hat der Mond, der so groß und hell ist, dass er die Sternschnuppen ganz einfach überstrahlt.

Sternschnuppen sind abgesplitterte Bruchstücke eines Kometen. Im Falle der Perseiden sind diese Sternschnuppen die Meteore des 109P/Swift-Tuttle-Kometen. Die Perseiden heißen so, weil sie aus dem Sternbild Perseus zu kommen scheinen.



Schlechtes Wetter gleich schlechte Sicht

Alljährlich im Sommer kreuzt die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne die Partikel des 109P/Swift Tuttle. Die in die Erdatmosphäre eintretenden Staubteilchen leuchten dann als helle Sternschnuppen. Ihr Schweif geht beim Erscheinen in alle Himmelsrichtungen.



Doch auch wenn der Perseidenregen alljährlich am Himmel vorbeizieht, zu sehen ist er deshalb nicht immer. So sorgt oftmals schlechtes Wetter für schlechte Sicht. Auch unterscheiden sich von Jahr zu Jahr die Entfernungen, so dass es ganz unterschiedlich ist, wieviel jeder von diesem Spektakel mitbekommt. Und dann ist da noch der Mond.



Wohl kaum Wolkenlücken für eine freie Sicht

Der Perseidenregen erreicht in diesem Jahr seinen Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August, also von Samstag auf Sonntag. Gerechnet werden könne in Spitzenzeiten mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. Doch nur die wirklich hellen Sternschnuppen werden am vom Mond überstrahlten Himmel zu sehen sein. Aktuell ist zwar gerade abnehmender Mond, aber er steht sehr dicht und ist sehr hell - eine ungünstige Konstellation.

Neben einem "dunklen Himmel möglichst ohne Mond" ist eine weitere Bedingung für eine günstige Sicht natürlich klares Wetter oder zumindest eine nur dünne, aufgelockerte Wolkendecke. Aber auch mit dieser Sternengucker-Voraussetzung wird es wohl diesmal nichts. “Noch kann man nicht so leicht sagen, ob es was wird, aber nach derzeitigem Stand scheint es so, dass es sehr viele Wolken geben wird“, sagte Norbert Becker-Flügel von der Meteogroup am Mittwoch. "Große Wolkenlücken wird es wohl nicht geben."

Wo kann man was sehen?

Die Chance, die Schnuppen sehen zu können, ist in Brandenburg theoretisch im Naturpark Westhavelland in Gülpe am höchsten. Der "Sternenpark" dort gilt als bundesweit dunkelster Ort. Aber: auch hier muss das Wetter mitspielen.



Praktisch bleibt auch für die Mark nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, Sternschnuppen zu sehen. Und die vor allen Dingen ganz im Osten an der Oder. Aber auch hier liefern sich die anrückenden Wolken ein Wettrennen mit der Dunkelheit.

Die Alternative zum Blick in den verhangenen Nachthimmel ist der Gang ins Planetarium oder zur Sternwarte. Hier erzählen Experten, was da oben gerade passiert und warum. Und das machen sie im Trockenen.