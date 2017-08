Audio: Inforadio | 15.08.2017 | Interview mit Thomas Neuendorf

Bewerbungsfrist erneut verlängert - Polizei Berlin findet nicht genug geeignete Bewerber

15.08.17 | 11:13 Uhr

Weil sie nicht genug fähige Bewerber findet, hat die Polizei Berlin die Bewerbungsfrist ein weiteres Mal verlängert. Der Grund: Viele Bewerber sind nicht fit genug oder verfügen nicht über ausreichende Rechtschreibkenntnisse. Viele scheitern bereits beim Online-Test.



Die Berliner Polizei hat ihre Bewerbungsfrist wegen des Nachwuchsmangels ein weiteres Mal verlängert. Jetzt können Jugendliche noch bis Ende August ihre Unterlagen einreichen, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf am Dienstagmorgen im rbb. Zuletzt war die Bewerbungsfrist für den mittleren und gehobenen Dienst der Schutzpolizei sowie den gehobenen Dienst der Kriminalpolizei bereits bis zum 15. August verlängert worden.



Nur rund zehn Prozent der Bewerber seien geeignet; viele scheiterten bereits in der ersten Stufe beim Online-Test. Andere Gründe seien mangelnde körperliche Fitness oder ungenügende Rechtschreibkenntnisse. "Diese Durchfallquote haben wir in den letzten Jahren immer in dieser Größenordnung,", sagte Neuendorf dem rbb-Inforadio.

Bei der Polizei müssen in diesem Jahr etwa 1.200 Ausbildungsstellen neu besetzt werden. Im vergangenen Jahr habe es insgesamt 18.000 Bewerbungen gegeben. In diesem Jahr sei man bisher bei 6.000 Bewerbungen.

Die Einstellungsvoraussetzungen Deutsche/r oder Staatsangehörigkeit eines Mitgliedslandes der EU (für Angehörige anderer Nationalitäten gelten Sonderregelungen)

Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung

Führerschein der Klasse B muss spätestens während der Ausbildung gemacht werden

Nachweis über die Fähigkeit, mindestens 200 Meter zu schwimmen zu können

Mindestgröße 160 Zentimeter für Frauen und 165 Zentimeter für Männer

Einstellungsprüfung bestehen

ärztliche Tauglichkeitsuntersuchung bestehen

keine Vorstrafen

keine mit Sommerkleidung sichtbaren Tätowierungen

Tattoos werden "schon lockerer gesehen"

Diskussionen gibt es immer wieder auch um die Einstellungskriterien bei der Polizei. So gilt für Polizisten beispielweise eine Mindestkörpergröße von 1,60 Meter. Davon will die Berliner Polizei nicht abrücken: "Unsere Ansicht ist eben, das für diesen Beruf, für die Schutzkleidung und für die Einsatztnittel eben 1,60 Meter die untere Grenze ist." Derzeit läuft ein Berufungsverfahren einer abgelehnten Bewerberin, die nur 1,54 Meter groß ist.

Die Bestimmungen zu Bewerbern mit Tattoos würden derzeit bereits diskutiert und "im Kollegenkreis auch schon lockerer gesehen", sagte Neuendorf dem rbb. Das habe eine Umfrage unter Kollegen ergeben. Diesbezüglich seien aber noch viele Fragen offen, etwa welche Körperstellen tätowiert sein dürften und welche nicht. Deshalb bleibe es zunächst dabei, dass Tattoos nicht zu sehen sein dürften, auch wenn die Beamten Sommerkleidung trügen.

Mehr zum Thema Personalmangel bei der Berliner Polizei - Polizisten dringend gesucht Die Berliner Polizei hat Personalprobleme. Weil sich nicht genügend Anwärter für die Ausbildung zum mittleren und gehobenen Dienst finden, wird die Bewerbungsfrist verlängert. Daneben wurde auch bekannt: Immer mehr Polizisten haben einen Nebenjob.

Polizist an erster Stelle der Jobwünsche

Eine Befragung unter Schülern hatte zuletzt ergeben, dass der Beruf des Polizisten an erster Stelle der Jobwünsche steht. Das zeige, so Neuendorf, dass es ein attraktiver Beruf sei, der viele Möglichkeiten biete. Vor diesem Hintergrund ärgere er sich, dass der Beruf etwa von der Gewerkschaft der Polizei, so "schlecht geredet" werde, so der Polizei-Sprecher. Sicher gebe es Dinge, die verbessert werden könnten - wie Unterkünfte oder Ausrüstung - aber, dass es kein Interesse an dem Beruf des Polizisten gebe, stimme nicht.

Immer mehr Polizisten haben einen Nebenjob

Zuletzt war bekannt geworden, dass immer mehr Berliner Polizisten einen Nebenjob haben. Die Berliner Innenverwaltung hatte bestätigt, dass das Polizeipräsidium gut 1.500 Beamten einen Zweit-Job genehmigt hat. Das sind fast zehn Prozent der Berliner Polizisten und gut 300 mehr als noch im März. Polizisten arbeiten demnach nebenbei unter anderem als Hausmeister, Komparsen, Verkäufer, Kellner oder Taxifahrer. Allerdings hatten deutlich weniger Polizisten der unteren Besoldungsgruppen ein zweites Standbein. Bislang haben sich besonders Kollegen im gehobenen Dienst, wie Kommissare, etwas dazuverdient. Erlaubt sind Polizisten maximal acht Stunden Nebentätigkeit pro Woche - das entspricht also einem sechsten Arbeitstag. Jede Nebentätigkeit muss offiziell angegeben und genehmigt werden, bestimmte Jobs, wie beispielsweise in Sicherheitsdiensten, sind verboten.



Die Gewerkschaft der Polizei hatte in diesem Zusammenhang die Bezahlung der Berliner Polizisten kritisiert. "Es wäre ganz schön, wenn Berliner Polizistinnen und Polizisten so angemessen bezahlt werden würden, dass sie eben keiner Nebentätigkeit nachgehen müssen", hatte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Ende Juli gesagt. Berlin sei "Besoldungsschlusslicht. Das heißt, Beamtinnen und Beamten in der Hauptstadt verdienen bundesweit am schlechtesten."