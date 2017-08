Eine Spezialeinheit der Berliner Polizei hat im Stadtteil Friedrichshain eine Wohnung gestürmt und einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 40-Jährige werde verdächtigt, im Darknet tausendfach Drogen verkauft zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft seit langem gegen den Mann.

Bei der Durchsuchung am Dienstag fanden die Beamten Belege für 6.500 Einzelverkäufe. Dabei soll der Mann seit 2013 mehr als 34.000 Tabletten Ecstasy und etwa 7.000 Trips LSD über das Darknet, das schwer zu kontrollierende Bereiche im Internet bezeichnet, verkauft haben. Die Drogen soll er dann in den Hüllen von CDs versteckt und verschickt haben. Neben der Wohnung des Mannes in der Kopernikusstraße durchsuchte die Polizei auch fünf weitere Anschriften. Dabei stellten die Beamten mehrere Computer, Handys, Kontounterlagen sowie Briefmarken und Bargeld sicher.