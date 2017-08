Den bisherigen Ermittlungen zufolge, wollte der 44-Jährige am 3. Mai gegen 15 Uhr den U-Bahnhof Neukölln in Richtung Lahnstraße verlassen. Im Eingangsbereich habe er eine Auseinandersetzung zwischen einem jugendlichen Pärchen bemerkt und die beiden angesprochen. Der junge Mann fühlte sich offenbar provoziert und folgte dem 44-Jährigen. Seine Begleiterin habe versucht, ihn an der Verfolgung zu hindern, doch der junge Mann schlug ihr ins Gesicht und rannte dem 44-Jährigen hinterher.

Wie das Opfer sagte, soll der Jugendliche dann einen Gegenstand aus seinem Hosenbund genommen und ihm mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Täter über den Bahnsteig, seine Begleiterin war schon vorher verschwunden. Der Angegriffene erlitt eine schwere Platzwunde am Jochbein, vermutlich hervorgerufen durch einen schlagringähnlichen Gegenstand.