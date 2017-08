Eine Polizistin, die bei einem Hubschrauber-Unglück am Berliner Olympiastadion vor vier Jahren schwer verletzt wurde, bekommt vorerst keinen Schadenersatz. Das Berliner Landgericht habe die Klage der Bundespolizistin mit Urteil vom 7. Juli in erster Instanz abgewiesen, teilte das Kammergericht am Mittwoch mit.

Die Beamtin hatte einen der Piloten und die Bundesrepublik auf 75.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Ihr musste nach dem Unglück unter anderem ein Unterschenkel amputiert werden.