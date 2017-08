Am Alten Markt in Potsdam soll in der kommenden Woche der heftig umstrittene Abriss des DDR-Fachhochschulgebäudes beginnen. Im ersten Arbeitsschritt werden Teile der Fassade abmontiert, wie der Sanierungsträger ProPotsdam am Freitag mitteilte.

Das Fachhochschulgebäude steht direkt neben der historischen Nikolaikirche und dem Nachbau des Potsdamer Stadtschlosses, in dem der Landtag untergebracht ist. Am Ort der alten Fachhochschule sollen Wohngebäude errichtet werden, die sich an der historischen Gestaltung des Areals orientieren sollen.

Gegen den Abriss des DDR-Bauwerks gibt es in Potsdam erheblichen Widerstand. Zuletzt wurde es kurzzeitig besetzt. Eine Initiative hat der Stadt zudem ein Kaufangebot unterbreitet, das ProPotsdam aber abgelehnt hat, weil er nicht wirtschaftlich sei. Pro Potsdam nennt als Verkehrswert 10,4 Millionen Euro. Die Initiative wollte 6 Millionen Euro zahlen.