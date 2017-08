Für Erwachsene gibt es das Projekt "Kein Täter werden" der Berliner Charité, das sich an Männer mit pädophilen Neigungen richtet. Seit 12 Jahren werden an knapp einem Dutzend Standorten in Deutschland fast ausschließlich Männer mit einer sexuellen Präferenz für Kinder therapiert. Völlig anonym, der Patient muss nicht einmal seine Krankenversichertenkarte zeigen. Nach langem Streit werden die Kassen ab 2018 dafür zahlen. Denn das Projekt ist ein großer Erfolg und aus Sicht von Experten ein unverzichtbarer Baustein für den Schutz von Kindern gegen sexualisierte Gewalt.