27-Jähriger muss vier Jahre in Haft

Gewaltexzess in Jüterbog

Nach einer tödlichen Prügelattacke auf einen Bekannten ist ein 27-Jähriger aus Jüterbog (Teltow-Fläming) zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Potsdamer Landgericht sprach den Alkoholkranken am Dienstag der schweren Körperverletzung mit Todesfolge schuldig und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Der 27-Jährige hatte im Prozess gestanden, im Oktober 2013 einen 43-jährigen Bekannten mit Tritten und Schlägen schwer misshandelt zu haben. Ein 35-jähriger Mittäter, der laut Urteil ebenfalls mindestens zweimal zugeschlagen hatte, wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Anlass für den Gewaltexzess war die Behauptung des 43-Jährigen, er habe ein Verhältnis mit der Mutter des 27-Jährigen gehabt. Das Opfer starb wenige Tage nach der Prügelattacke an seinen schweren Verletzungen.