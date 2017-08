Prozessauftakt um Schleuserbande in Berlin - Ein Geschäft - mehr nicht

15.08.17 | 18:47 Uhr

Wegen des Schleusens von mutmaßlich über 100 Ausländern nach Deutschland müssen sich seit Dienstag vier Männer vor dem Berliner Landgericht verantworten. Vor allem Syrer und Iraker sollen die angeklagten Libanesen nach Deutschland gebracht haben. Gegen Bares. Von Ulf Morling

Für bis zu 13 Schleuserfahrten in fünf Monaten sollen die Angeklagten verantwortlich sein. Überwiegend einzelne Männer, aber auch Familien mit Kindern wurden von den mutmaßlichen Schleusern in Großraumlimousinen oder Kleinwagen gestopft, um sie über die österreichische Grenze nach Deutschland zu bringen. In einem Fall wurden laut Ermittlern selbst in Ungarn Kunden für das Schleusergeschäft akquiriert: Schleuser sollen mit ihrem in Wien gemieteten Mercedes Vito zu einem Flüchtlingslager nach Bicske, 155 km von der Grenze zu Österreich entfernt, gefahren sein, um dort acht "Kunden" aufzunehmen und sie nach Deutschland zu schmuggeln. Bis zu zehn Jahre Gefängnis sind für die Angeklagten möglich – allein für eine Tat des banden- und gewerbsmäßigen Schleusens von Ausländern.

Gleich zu Prozessbeginn am Dienstag haben die Verteidiger die Besetzung des Gerichts bezüglich eines der beiden Schöffen gerügt. Die Richter vertagten daraufhin die Verhandlung und wollen bis zum 22. August über den Antrag entscheiden.

Im Libanon geboren, in Berlin sesshaft

Alle vier angeklagten Männer sind im Libanon geboren. Vor Jahren flüchteten sie selbst nach Deutschland. Jetzt leben sie alle im Berliner Bezirk Spandau, sind verheiratet, haben drei beziehungsweise vier Kinder und gehen weitgehend keiner geregelten Beschäftigung nach. In einem abgehörten Telefonat soll der Hauptangeklagte Kassem C. sinngemäß gesagt haben: "Die Schleusungen sind für mich eine rein geschäftliche Angelegenheit."

Zufall brachte Verfahren ins Rollen

Anfang April 2016 wurde von der Bundespolizei Passau am Grenzübergang nach Österreich ein VW Touran kontrolliert: Der 41-jährige Kassem C. und sein in Wien lebender Bruder saßen vorn im Auto. Auf den Rücksitzen drängten sich sieben Syrer, die keine Einreisepapiere vorweisen konnten. Der damals entstandene Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern erhärtete sich, als sich einen Monat später ein Libanese bei der Kripo in Landshut als Zeuge anbot und erklärte, er könne über Kassem C.s Schleusungen berichten. Ihm selbst seien 300 Euro für jede Schleuserfahrt von Wien nach Deutschland versprochen worden. C. hingegen würde für jede geschleuste Person pauschal 1.000 Euro kassieren, insgesamt also schätzungsweise über 10.000 Euro.

Telefonüberwachung unverzüglich angeordnet

Da Kassem C. in Berlin wohnte, wurde beim Amtsgericht Tiergarten unverzüglich die Telefonüberwachung seines Handys beantragt - und genehmigt. In der Auswertung ergaben sich laut Ermittlern Kontakte C.s zu seinen Auftraggebern nach Italien, Österreich, Ungarn und zu den drei Mitangeklagten nach Spandau. In den monatelangen Ermittlungen hatte die Bundespolizeiinspektion Berlin, Abteilung Kriminalitätsbekämpfung, eine Fülle von Indizien und Beweisen zusammengetragen, die zu Haftbefehlen führten. So geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Kassem C. der Kopf der Schleusergruppe ist. Um Aufträge zu aquirieren, soll er auch mit anderen Schleuserbanden in Wien und Italien zusammengearbeitet haben. Außerdem fuhr C. bei vielen Schleusungen, nach Überzeugung der Ermittler, das "Pilotfahrzeug" Richtung deutscher Grenze. Er soll den Komplizen im nachfolgenden Auto mit Schleusungswilligen gewarnt haben, wenn Polizeikontrollen stattfinden. Die drei Mitangeklagten sollen als Fahrer eingesetzt worden sein.

Bis November 19 weitere Verhandlungstage geplant

Januar 2017 wurde Kassem C. verhaftet und sitzt seidem in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Tatvorwürfen. Ganz anders sein mutmaßlicher Komplize Ali K.: der 33-jährige dreifache Familienvater wurde wenige Tage nach seiner Inhaftierung haftverschont. Er legte aus Sicht der Ermittler ein umfassendes Geständnis ab. Bis November sind 19 weitere Verhandlungstage geplant. Der Ermittlungsführer der Berliner Bundespolizei wird als Zeuge im Prozess voraussichtlich über Details berichten können, wie Schleusungen nach Deutschland derzeit ablaufen, und wie sehr die "Schleusungswilligen" darunter leiden. Denn nachdem die menschliche Fracht der Schleuser in kleine Autos gestopft, die deutsche Grenze in Bayern überquert hatte, wurden in den meisten Fällen die Männer, Frauen und Kinder kurz hinter der Grenze auf der Straße ausgesetzt. Der umfassend geständige Ali K. soll sich einmal geweigert haben, die hilflosen Menschen so zurückzulassen. "Setz sie dort ab, wo Du bist und fahr zurück", soll der Hauptangeklagte Kassem C. ihn gedrängt haben. K. soll sie schließlich zum zehn Kilometer entfernten Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen gefahren haben.

