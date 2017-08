An gleich mehreren Orten kam es am Sonntag in Berlin zu schweren Unfällen, bei denen geöffnete Autotüren der Auslöser waren. Drei Radfahrer wurden dabei verletzt.

In Pankow prallte ein 52-Jähriger mit seinem Rad in eine Autotür und wurde schwer verletzt. "Der Mann war am Sonntagnachmittag auf der Schönhauser Straße unterwegs, als er gegen die offenstehende Tür fuhr", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Der Radfahrer fiel hin und verletzte sich so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt wurde. Lebensgefahr bestand nicht.