Radfahrerin stirbt nach Unfall in Berlin

Eine 21-jährige Frau, die am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist am Mittwoch in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit.

Die junge Frau hatte nach Zeugenangaben mit ihrem Rad nachts bei Rot die Gitschiner Straße im Stadtteil Kreuzberg in Richtung Lindenstraße überquert. Sie soll ohne Licht unterwegs gewesen sein.

Ein 25-Jähriger, der in der Gitschiner Straße stadteinwärts mit einem BMW unterwegs war und rechts an den bei Grün anfahrenden anderen Fahrzeugen vorbei fuhr, erfasste die Radfahrerin und verletzte sie schwer. Die junge Frau wurde mit Kopfverletzungen, Rippenbrüchen und einem gebrochenen Knöchel ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag sie ihren Verletzungen.