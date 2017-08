Reichsbürger schließt sich in Auto ein

Polizeikontrolle in Spremberg

Ein sogenannter Reichsbürger hat sich im brandenburgischen Spremberg (Spree-Neiße) einer Polizeikontrolle widersetzt. Der 48-Jährige, der in einem PKW mit schweizerischen Kennzeichen saß, habe bei dem Vorfall in der Nacht zu Dienstag zunächst die Autotüren von innen verriegelt, teilte die Polizei mit. Er habe lediglich durch einen leicht geöffneten Spalt des Autofensters mit den Beamten kommunizieren wollen.



"Der Aufforderung, aus dem Auto auszusteigen, wollte er wegen seiner kruden Rechtsauffassung nicht nachkommen", hieß es bei der Polizei weiter: "Erst nach der Androhung technischer Gewalt und in einem kurzen lichten Moment stieg er aus." Ein Alkoholtest ergab 0,48 Promille.

Die Reichsbürger, die zum Teil der rechtsextremen Szene angehören, wollen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat anerkennen und vertreten die Auffassung, die geltenden Gesetze seien ungültig. Sie versuchen vor allem, sich der Zahlung von Steuern, Gebühren, Strafen und Bußgeldern zu entziehen. In den vergangenen Monaten war es zu mehreren Zwischenfällen mit Reichsbürgern gekommen, in Bayern wurde 2016 ein Polizist bei einem Einsatz von einem Reichsbürger erschossen.