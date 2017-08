In einer privaten Akademie im Reinickendorfer Ortsteil Tegel sind offensichtlich rechtswidrig Leichen seziert worden. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes entdeckten bei einer Routinekontrolle in der "Prometheus-Akademie" am Tegeler Borsigturm Körperteile. Zuerst hatte die Zeitung "B.Z." am Montag darüber berichtet.

Die Akademie bietet für jeweils knapp 4.000 Euro Vorsemester-Kurse für angehende Medizinstudenten an. Weil die Betreiber bei der Kontrolle am vergangenen Mittwoch keine Herkunftsnachweise für die Leichen zeigen konnten, schaltete der Bezirk die Polizei ein. LKA-Ermittler stellten die Körperteile daraufhin sicher. Sie gehen davon aus, dass diese von mindestens 15 Menschen stammen.