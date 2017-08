Audio: Inforadio | 10.08.2017 | Annette Miersch

Rettungsschwimmer am Tegeler See - In einer Woche zum Lebensretter

10.08.17 | 19:15 Uhr

Sommer, Sonne, Badesee – Für Rettungsschwimmer ist Hochsaison. In Berlin helfen rund 1.000 ehrenamtliche Helfer Schwimmern in Not und bewachen Badestellen. Gerade in den Sommerferien fehlt es an Nachwuchs. 15 Jugendliche wollen das ändern. Von Annette Miersch



Im Gänsemarsch marschieren 15 Jungs und Mädchen den Steg hinunter. Jeder trägt eine weiße Leinenjacke und eine Hose. Am Ende des Stegs springen die Jugendlichen mit den Füßen voran in den Tegeler See – mit Kleidung! Die angehenden Rettungsschwimmer üben das sogenannte Kleiderschwimmen. Emil und Lars sind mit am Start, sie trainieren für den Ernstfall: "Falls keine Zeit mehr ist, die Kleidung noch auszuziehen. Weil die nassen Sachen dann sehr schwer sind, wird auch das Schwimmen anstrengender", erklären die beiden 15-jährigen Schüler.

Die Kursteilnehmer schwimmen mit Trainingskleidung durch den Tegeler See.

Nachwuchssorgen bei den Rettungsschwimmern

Doch weil Lebensretter nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über helfen wollen, ist intensive Übung wichtig. Eine Woche lang bereiten sich die Jugendlichen im Rescue Camp Saatwinkel [pankow-dlrg.de] auf das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber vor. Ausbildungsleiterin Inis Buhrow aus Pankow freut sich über das Engagement der 13- bis 17-Jährigen. Denn an den Wasserrettungsstationen in Berlin und Brandenburg fehlen schon seit Jahren Helfer. "Manche Stationen können gar nicht öffnen, weil es nicht genügend Retter gibt", sagt die sportliche Frau mit dem roten T-Shirt der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). "Wir bräuchten mindestens doppelt so viele Helfer."

Jedes Wochenende im Einsatz

Doch die ehrenamtliche Arbeit erfordert viel: In der Badesaison vom 15. Mai bis 15. Oktober sind die Lebensretter jedes Wochenende im Einsatz. Für Freizeit und Familie bleibt da wenig Zeit. Neue Herausforderungen gebe es inzwischen durch die vielen Flüchtlinge, die in der Region angekommen sind, bestätigt Buhrow. Viele könnten nicht schwimmen, berichtet die Erzieherin. Ein Problem, das sie auch aus ihrer beruflichen Tätigkeit kennt. "Bei uns an der Schule gibt es viele Flüchtlingsklassen, das sind überwiegend Nichtschwimmer. Die haben keine Angst, sind total mutig, gehen ins Wasser, obwohl sie nicht schwimmen können", so Buhrow. In Pankow biete die DLRG deshalb einen Flüchtlingsschwimmkurs an.

Die 13- bis 15-Jährigen lernen die Grundlagen des Rettungsschwimmer Silber.

Ausbildungskurs gesucht? Der Wasserrettungsdienst wird in Berlin vom DLRG, der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes und des Wasserrettungsdienstes des ASB sichergestellt. Ausbildungskurse finden Interessierte etwa über die Internetseite der DLRG [berlin.dlrg.de]. Mindestalter: 10 (DLRG) bis 12 Jahre (DRK). Kurse gibt es auch nach den Sommerferien. Ein einwöchiges Camp mit Unterkunft und Verpflegung etwa kostet 150 bis 230 Euro.

Größtes Problem sind Drogen und Motorboote

Ein weitaus größeres Problem aber seien Jugendliche, die immer häufiger betrunken oder bekifft baden gehen, so die Rettungsschwimmerin. Zunehmend lebensbedrohliche Situationen gebe es auch durch immer mehr Motorboote, die ohne Führerschein gefahren werden dürfen. Nicht einfach, was da auf den Nachwuchs zukommt. Der habe aber trotzdem eine gute Zeit im Retter-Camp, erzählt Emil: "Erst gestern Abend sind wir nochmal mit dem Boot los, auf den Tegeler See und waren dann beim Sonnenuntergang schwimmen, das war sehr schön!" Die Jugendlichen sind inzwischen aus dem Wasser gekommen. Die weiße Trainingskleidung hängt zum Trocknen in der Sonne. "Es ist einfach toll im Wasser, und es gibt mir ein gutes Gefühl, Menschenleben retten zu können", sagt Lars. Nach der Mittagspause geht es für die Nachwuchs-Retter auch schon weiter – mit Tauchketten, Befreiungsgriffen, Bootskunde und Erster Hilfe.