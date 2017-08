Hintergrund sind "umfangreiche Bauvorhaben in der Rigaer Straße jeweils in Höhe der Hausnummern 36-39 und unmittelbar gegenüber in Höhe der Hausnummern 71-73", teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit. In dieser verkehrsbefreiten Zone entstehen auf einem ehemaligen Gewerbegelände 133 neue Wohnungen.