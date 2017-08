Das Vorkommen dieser ursprünglich in Nordamerika heimischen Krebse in mehreren Berliner Gewässern, etwa im Neuen See im Tiergarten, ist länger bekannt. "Dieses Jahr haben wir es aber zum ersten Mal, dass sie sich massiv raus begeben", sagte Kielhorn. Vermutlich wollten sie neue Gewässer besiedeln. Die Krebse können bis zu 15 Zentimeter lang werden. An den Scheren haben sie auffällige kleine Dornen.

Dem Berliner Wildtier-Experten Derk Ehlert zufolge leben solche Krebse auch in Gewässern im Britzer Garten in Neukölln und in Teichen in Buckow und Rudow - und womöglich unentdeckt an

weiteren Orten. Nachweise gibt es auch in anderen Bundesländern.