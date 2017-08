Der Berliner Stadtring A 100 zwischen Charlottenburg und Tegel ist seit dem Sonntagmorgen wieder komplett frei. Die Arbeiten zur Sanierung der Rudolf-Wissell-Brücke zwischen Spandauer Damm und Siemensdamm sind beendet. Alle Fahrspuren Richtung Norden und Süden sind wieder befahrbar. Wegen der Arbeiten hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder lange Staus gegeben.

Die Sanierungsarbeiten sollten ursprünglich vom 13. Juli bis zum 3. September andauern, konnten nun aber schneller als geplant abgeschlossen werden. Im kommenden Jahr soll die Fahrbahn in Richtung Süden saniert werden.

Zwei der großen Baustellen auf der Stadtautobahn bleiben aber noch zwei Wochen bestehen: die auf der Brücke am ICC zur Avus und auf der A 113 in Neukölln in Richtung Flughafen Schönefeld.