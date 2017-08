Berlins erfolgreichste Baustelle wird noch früher fertig. Die Bauarbeiten an der Rudolf-Wissell-Brücke auf der A100 sollen nun sogar vor dem ohnehin vorzeitig angesetzten Termin beendet werden. Das teilte die verantwortliche Baufirma Deges mit. Demnach sei man in der Nacht auf Donnerstag so gut bei der Asphaltierung vorangekommen, dass die Brücke schon am Sonntagmorgen wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden könne.

Wegen der Entfernung von Absperrungen und temporären Fahrbahnmarkierungen muss zuvor noch mit Einschränkungen gerechnet werden. Freitagnacht wird die Brücke deshalb in Richtung Berlin-Wedding komplett ab 22 Uhr komplett gesperrt. Am Samstagmorgen ab 5 Uhr sollen in nördliche Richtung bereits alle drei Spuren wieder freigegeben sein. Am Samstagabend ebenfalls ab 22 Uhr werde dann die Baustelle auf der Fahrbahn in Richtung Süden zurückgebaut.

Bereits am Mittwoch erklärte die Firma, dass die Brücke bereits knapp zwei Wochen früher als ursprünglich geplant fertig werde. Die Sanierungsarbeiten sollten ursprünglich bis zum 3. September andauern. Seit dem 13. Juli wurde die Fahrbahn der Brücke erneuert. Im kommenden Jahr soll die Fahrbahn in Richtung Süden saniert werden.