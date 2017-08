Der kleine Schneeleopard im Tierpark Berlin soll Kitai heißen. Diesen Namen hat die Jury aus Tierpflegern und Kuratoren aus 1.000 Vorschlägen ausgewählt, die auf den unterschiedlichsten Kanälen ankamen.

Der Name gibt einen Hinweis auf das natürliche Verbreitungsgebiet der seltenen Schneeleoparden, wie der Tierpark am Montag mitteilte. In seinen Reiseberichten schrieb Marco Polo von einem Gebiet im fernen Osten namens "Kitai" oder "Cathay". Heute entspricht diese Region Teilen Chinas, in dessen Gebirgen die größte Anzahl an wilden Schneeleoparden lebt. Der Bestand wird auf rund 2.000 Tiere geschätzt, während in den angrenzenden Ländern wie Indien, Nepal, Russland oder der Mongolei nur noch wenige hundert Tiere leben.