Der israelisch-deutsche Autor und Satiriker Shahak Shapira hat vor wenigen Tagen vor der Hamburger Twitter-Zentrale dutzende Tweets gesprüht, die alle verschiedene Hassbotschaften beinhalten. Am Montag veröffentlichte er unter dem Hashtag #HEYTWITTER auf seinem Twitterkanal ein fünfeinhalb-minütiges Video, in dem er seine Kunstaktion erklärt. "Wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann müssen sie es auch zu sehen bekommen", sagt Shapira in dem Clip.

Die kurzen Mitteilungen enthalten rassistische, homophobe, islamophobe oder antisemitische Beleidigungen und forderten dazu auf, den Leser der Nachricht zu "hängen" oder zu "vergasen". Laut Shapira entstammen alle diese Beleidigungen Tweets, die er dem US-Konzern gemeldet hatte. "Ich habe Twitter über 300 Tweets gemeldet, worauf ich innerhalb von sechs Monaten genau neun Antworten bekommen habe, die alle besagten, das kein Verstoß gegen die Twitterregeln vorliege", so Shapira.