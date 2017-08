Audio: 21.08.2017 | Inforadio | Christoph Parker

Gamescom eröffnet in Köln - Spielebranche in Berlin boomt

22.08.17 | 19:52 Uhr

Rund 200 Game-Unternehmen haben bereits ihren Sitz in Berlin - und es werden immer mehr. Warum eigentlich? Zum Start der Spielemesse gamescom hat sich Christoph Parker in der Branche umgehört.

Andrea Peters hat gute Laune - und auch allen Grund dazu: "Die Spielebranche in Berlin wächst stetig", berichtet die Vorstandsvorsitzender vom Netzwerk median:et berlinbrandenburg. "Das hat vor allem damit zu tun, dass viele internationale Unternehmen Berlin als Standort wählen, um von hier aus das Europageschäft zu machen. Von daher sind wir ganz zufrieden mit der Entwicklung der Spielebranche hier in Berlin."

Die kreative Stadt zieht viele an

Rund 200 Unternehmen haben mittlerweile ihren Sitz in der Hauptstadt. Der überwiegende Teil sind mittelständische Betriebe. Und es werden immer mehr. Für Berlin sprechen vor allem drei Gründe, meint Andrea Peters. Talente seien "sicherlich eine ganz wichtige Sache". "Dann sind wir natürlich vor allem im internationalen Vergleich doch noch relativ günstig, was die Lebenshaltungskosten angeht, beziehungsweise private oder gewerbliche Mieten." Und natürlich ziehe die kreative Stadt auch viele an, fügt sie hinzu.

Ein Branchenriese kommt im Herbst dazu

Was bislang allerdings fehlte, war einer der ganz großen Player. Doch im Herbst eröffnet ein wahrer Branchenriese sein erstes Studio in der Hauptstadt. Ubisoft Blue Byte, Entwickler und Publisher international erfolgreicher Games wie "Anno" oder "Die Siedler". Sie starten mit 50 Mitarbeitern, wollen sich aber perspektivisch in Berlin noch stark vergrößern. Davon könnten nicht nur die Berliner Wirtschaft profitieren, sondern auch jene, die gerne in der Branche arbeiten wollen. Den internationalen Reiz, den die Stadt ausübt, hat auch Blue-Byte-Studiomanager Benedikt Grindel positiv zu spüren bekommen: "Wir haben jetzt schon Bewerbungen von den besten Studios der Welt. Die Leute sagen: Ubisoft ist cool und Berlin ist auch cool. Das passt dann gut zusammen."

Branche macht Milliardenumsätze

2,8 Milliarden Umsatz hat die Spielebranche in Deutschland im Jahr 2015 erwirtschaftet - mehr als Kino- und Musikindustrie zusammen. Das wirtschaftliche Potenzial ist also da. Deutsche Unternehmen profitieren davon aber vergleichsweise wenig. Nur sieben Prozent der hier verkauften Spiele werden auch tatsächlich hier produziert. Dass das so ist, hat viel mit der geringen öffentlichen Förderung zu tun. Gerade einmal 2,6 Prozent gehen in Deutschland auf öffentliche Förderung zurück. Das sei bereits jetzt ein Problem für deutsche Firmen und werde sich in Zukunft noch steigern, befürchtet Grindel: "Da sind wir ganz klar im Nachteil gegenüber Ländern wie Frankreich, England, Polen. Es täte es uns sehr gut, wenn wir da nicht hinten anstehen. Gerade der Abstand zu unseren Nachbarländern wächst eher, als dass er kleiner wird."



Aber Grindel sieht Signale aus der Politik, dass das in Zukunft besser werden kann. Und davon würde dann auch der Berliner Spielemarkt profitieren.